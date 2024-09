Continua la pausa per le Nazionali, ma il Milan tornerà in campo tra pochi giorni. Il 14 settembre a San Siro arriva il Venezia . La squadra di Fonseca deve partire davvero e cercare i tre punti. In attacco dovrebbe partire da titolare Tammy Abraham , e poi pochi cambi rispetto alla partita contro la Lazio. Ma iniziano già ad esserci dubbi sul futuro dell'allenatore portoghese? Le ultime novità.

Milan, Fonseca via? Voci su Sousa, ma occhio anche a un altro candidato

Come riporta calciomercato.com, girano indiscrezioni che parlano del possibile arrivo di Paulo Sousa, ex allenatore di Fiorentina e Salernitana, sulla panchina Milan, in caso di un possibile esonero di Paulo Fonseca, se dovesse fare male nelle prossime tre partite (Venezia, Liverpool e Inter). Secondo i colleghi, la volontà di Cardinale e della dirigenza del Diavolo sarebbe quella di dare fiducia a Fonseca e il suo progetto. Ma, si legge, nel caso in cui tutto dovesse andare male, non va scartata l'ipotesi Bonera, mentre molto lontano un possibile ritorno di Stefano Pioli. Paulo Sousa, si legge, sarebbe un tecnico gradito a RedBird, ma l'ex Fiorentina attualmente lavora come primo allenatore allo Shabab Al-Ahli Dubai Football Club. LEGGI ANCHE: Milan, Zeroli in rampa di lancio. Le caratteristiche e un problema