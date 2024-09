Milan, Bonanni: “Fonseca se non dovesse vincere la prossima…”

Su Francia-Italia

"Credo che questa sera alla squadra gli chiederei più che altro una partita d'orgoglio. C'è un divario importante tra noi e loro. Pensavo che l'Italia questa estate agli Europei potesse fare qualcosa di diverso, non pensavo che potesse essere così tanto indietro, non credo che la Nations League sia da sottovalutare. Ogni partita è un banco di prova importante, per tutti quanti, per capire di che pasta siamo fatti .Siamo in grossissima difficoltà davanti, ma spero stasera in una partita d'orgoglio."