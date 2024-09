Milan, Marino: “Ci sono difficoltà a comprendere il progetto di Fonseca”

Come per il Milan, altre squadre in Serie A hanno avuto difficoltà a chiudere colpi in ambito calciomercato. Marino parla di "situazioni rinviate agli ultimi giorni", basti pensare a Victor Osihmen a Napoli. Il nigeriano è stato ceduto per un anno in Turchia perché i mercati nel resto dell'Europa erano già chiusi. Oppure al Milan che non ha chiuso per Manu Konè dopo esserci stato vicino tutta l'estate... insomma il calciomercato italiano è andato un pò a rilento.