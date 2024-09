Ex Milan – Pioli verso la Saudi Pro League: ecco chi potrebbe allenare

Stefano Pioli , allenatore dell'ultimo Scudetto del Milan ( 2022 ), è ancora sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno 2025 . Il Diavolo, pertanto, continuerà a pagare lo stipendio a mister Pioli ed ai suoi collaboratori per tutta la durata di questa stagione. Oppure, finché il tecnico di Parma e il suo staff non troveranno una nuova sistemazione.

Ex Milan - Pioli, 'rumors' di un approdo all'Al-Nassr

Come si ricorderà, Pioli era stato molto vicino, un paio di mesi fa, ad approdare in Arabia Saudita. Sembrava quasi tutto fatto per la firma su un ricco contratto triennale con l'Al-Ittihad. Questo finché Karim Benzema, stella della compagine di Gedda, non si è rivoltato contro la dirigenza del club giallonero, imponendo, di fatto, di affidare la panchina al connazionale Laurent Blanc.