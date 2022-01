Milan, piace Eric Bailly: ruolo, stipendio e skills (VIDEO)

Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista e noto esperto di calciomercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Eric Bailly. I rossoneri, come ben si sa, sono alla ricerca di un difensore che possa sostituire egregiamente l'infortunato Simon Kjaer. Sarà proprio lui il rinforzo ideale per la difesa rossonera? Scopriamo meglio chi è il calciatore in questione.