Intervenuto ai microfoni di 'Maracanà' nel pomeriggio di 'TMW Radio' il giornalista sportivo Paolo Paganini ha parlato delle principali voci di mercato delle squadre di Serie A. Tra queste, anche un commento sul futuro di Dusan Vlahovic. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, l'attaccante serbo ha un contratto in scadenza a giugno con la Juventus e il rinnovo sembra essere in salita. Per questi motivi, il serbo è nella lista del Diavolo per la prossima stagione visto che il principale obiettivo del prossimo calciomercato rossonero sarà regalare a Massimiliano Allegri una punta di livello. E Dusan Vlahovic rientra in questa categoria senza problemi. Ecco, dunque, le parole di Paganini sul futuro della punta bianconera.