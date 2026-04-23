Intervenuto ai microfoni di 'Maracanà' nel pomeriggio di 'TMW Radio' il giornalista sportivo Paolo Paganini ha parlato delle principali voci di mercato delle squadre di Serie A. Tra queste, anche un commento sul futuro di Dusan Vlahovic. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, l'attaccante serbo ha un contratto in scadenza a giugno con la Juventus e il rinnovo sembra essere in salita. Per questi motivi, il serbo è nella lista del Diavolo per la prossima stagione visto che il principale obiettivo del prossimo calciomercato rossonero sarà regalare a Massimiliano Allegri una punta di livello. E Dusan Vlahovic rientra in questa categoria senza problemi. Ecco, dunque, le parole di Paganini sul futuro della punta bianconera.
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Calciomercato Milan, Paganini svela: “L’agente di Vlahovic si è incontrato spesso con Tare”
Il giornalista Paolo Paganini ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco le sue parole
"Sicuramente parte uno tra David e Vlahovic. L'indiziato? Potrebbe essere David, perché Spalletti ha più volte fatto capire di volere Vlahovic, il problema sono gli infortuni. Spalletti si è esposto parecchio per Vlahovic, il cui procuratore si è incontrato spesso con Tare".
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