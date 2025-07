Milan, niente De Cuyper: è ufficiale il colpo del Brighton

L'allenatore della prima squadra maschile, Fabian Hurzeler, ha dichiarato: "Maxim è un terzino sinistro creativo con grande esperienza sia in Champions League che nel campionato nazionale.

"Ha un'ottima reputazione per la sua creatività e ha dimostrato la sua abilità in diversi ruoli, anche se lo vediamo principalmente impegnato a lottare per un posto da terzino sinistro con noi.