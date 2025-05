Milan, nessuna offerta per Reijnders: niente cessione. Almeno per ora

Milan, c'è il Manchester City su Reijnders

Non è un mistero, infatti, il corteggiamento del Manchester City e, in particolare, di Pep Guardiola per Reijnders. Lo ha messo in tra i primi nomi nella lista dei possibili rinforzi per il post Kevin De Bruyne. La 'rosea', però, ha rivelato come a 'Casa Milan' non sia giunta alcuna offerta ufficiale per il numero 14.