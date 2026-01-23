Milan, Moretto spiega: 'Onstein ha sempre dato priorità al Barcellona'

Moretto ha poi aggiunto: "Sul giocatore, oltre al club rossonero, c'era anche il Barcellona che adesso è ad un passo da Onstein. Il calciatore ha già un accordo con gli spagnoli, ha già detto di sì, e tra il Barça e il Genk c'è un accordo di massima. Di fatto l'intesa trovata tra i due club è più o meno la stessa che il Milan aveva trovato con i belgi. A fare la differenza è stata la volontà del giovane difensore che ha dato sempre priorità al Barcellona. Il Milan ci ha provato, ma poi la trattativa si è arenata e ora il giocatore ha la chance di diventare presto un nuovo giocatore del Barcellona".