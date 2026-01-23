Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Moretto spiega su Onstein: “La volontà di andare al Barcellona ha fatto la differenza”

Milan, Moretto spiega: 'Onstein ha sempre dato priorità al Barcellona'
Nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato della trattativa per Onstein. Ecco le sue parole
Arrivano altre novità dallo stesso Matteo Moretto sulla trattativa tra Genk e Barcellona per Juwensley Onstein, difensore classe 2007 che sembrava a un passo dal Milan, ma che ieri è saltato al momento dei documenti. Ne ha parlato Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le sue parole.

Calciomercato Milan, Moretto su Onstein

"Onstein, giovanissimo difensore della seconda squadra del Genk, sembrava vicino al Milan che però non trovato l'accordo definitivo. L'operazione si è fermata ai dettagli finali, alla parte della documentazione. Il Milan ha deciso così di non proseguire la trattativa".

Moretto ha poi aggiunto: "Sul giocatore, oltre al club rossonero, c'era anche il Barcellona che adesso è ad un passo da Onstein. Il calciatore ha già un accordo con gli spagnoli, ha già detto di sì, e tra il Barça e il Genk c'è un accordo di massima. Di fatto l'intesa trovata tra i due club è più o meno la stessa che il Milan aveva trovato con i belgi. A fare la differenza è stata la volontà del giovane difensore che ha dato sempre priorità al Barcellona. Il Milan ci ha provato, ma poi la trattativa si è arenata e ora il giocatore ha la chance di diventare presto un nuovo giocatore del Barcellona".

