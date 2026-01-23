Calciomercato Milan, Moretto aggiorna: 'Il Barcellona vuole Onstein'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Onstein saltato. Moretto: “Accordo vicino tra Genk e Barcellona per il difensore”

Dopo che l'affare tra Milan e Genk per Juwensley Onstein è saltato, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il difensore classe 2007. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo X
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo il tedesco, solo voci di interessamenti per alcuni difensori, ma nessuna offensiva per completare il reparto.

Calciomercato Milan, addio Onstein: le ultime

Piuttosto, il club di Via Aldo Rossi si è concentrato nel rinforzare la rosa del Milan Futuro, seconda squadra rossonera che ha l'obiettivo di far crescere talenti e di lanciarli nel calcio dei 'grandi' molto prima di quanto avverrebbe senza squadra secondaria. Negli ultimi giorni, a proposito, di Milan Futuro si è parlato molto di Juwensley Onstein, difensore del Genk che sembrava a un passo dal Milan, ma che ieri è saltato al momento dei documenti.

Saltata questa trattativa con il Milan, sul classe 2007 si è fatto sotto il Barcelona. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X. "Il Barcellona vuole Juwensley Onstein, il difensore centrale olandese del Jong Genk. Un accordo tra i due club è vicino. Il club spagnolo crede fermamente nelle qualità del giovane giocatore e vuole creare un piano di sviluppo su misura per lui. Juwensley Onstein ha già accettato di unirsi al Barcellona" ha scritto Moretto sui social.

