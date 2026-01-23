Calciomercato Milan, Moretto aggiorna: 'Il Barcellona vuole Onstein'

Dopo che l'affare tra Milan e Genk per Juwensley Onstein è saltato, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il difensore classe 2007. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto sul proprio profilo X
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo il tedesco, solo voci di interessamenti per alcuni difensori, ma nessuna offensiva per completare il reparto.
Calciomercato Milan, addio Onstein: le ultime
—
Piuttosto, il club di Via Aldo Rossi si è concentrato nel rinforzare la rosa del Milan Futuro, seconda squadra rossonera che ha l'obiettivo di far crescere talenti e di lanciarli nel calcio dei 'grandi' molto prima di quanto avverrebbe senza squadra secondaria. Negli ultimi giorni, a proposito, di Milan Futuro si è parlato molto di Juwensley Onstein, difensore del Genk che sembrava a un passo dal Milan, ma che ieri è saltato al momento dei documenti.