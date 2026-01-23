Calciomercato Milan, Moretto aggiorna: 'Il Barcellona vuole Onstein'

Saltata questa trattativa con il Milan, sul classe 2007 si è fatto sotto il Barcelona. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X. "Il Barcellona vuole Juwensley Onstein, il difensore centrale olandese del Jong Genk. Un accordo tra i due club è vicino. Il club spagnolo crede fermamente nelle qualità del giovane giocatore e vuole creare un piano di sviluppo su misura per lui. Juwensley Onstein ha già accettato di unirsi al Barcellona" ha scritto Moretto sui social.