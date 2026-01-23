Dopo l'arrivo di Fullkrug a dicembre il Diavolo sarebbe al momento concentrato sui rinnovi, tra cui quello di Maignan , ma occhio ai possibili colpi. Continua la ricerca di un possibile difensore in casa Milan . Sono state fatte tantissime voci sul reparto rossonero, anche se al momento non sembrerebbe esserci un favorito rispetto agli altri. Sono state tante ipotesi di calciomercato per il reparto. Secondo Calciomercato.it ci sarebbe un nome dalla Serie A. Ecco di chi si tratta.

Il sito specializzato parla di un'idea in casa Milan che porterebbe a Ranieri, difensore della Fiorentina. ll 26enne non è più capitano della Viola e ha perso anche la maglia da titolare, per questo potrebbe partire nelle ultime ore di calciomercato e potrebbe diventare un'occasione anche per il Milan, che vorrebbe accontentare Allegri con un innesto in difesa. Ranieri è legato alla Fiorentina da un contratto che scade a giugno 2028. Secondo Calciomercato.it la Viola potrebbe aprire anche a un prestito secco.