Il portiere Mike Maignan e il Milan sono davvero molto vicini al rinnovo di contratto. Incontro decisivo dopo la gara con la Roma. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'

Alcuni piccoli dettagli stanno dividendo il Milan e Mike Maignan dal rinnovo del contratto. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' anche il nodo commissioni farebbe meno paura: nei prossimi giorni, dopo la trasferta di Roma, sarebbe previsto un incontro decisivo con l'agente Jonathan Kebe. Secondo la rosea l'incontro potrebbe concludersi con una fumata bianca. In estate Maignan è stato vicino al Chelsea che non è mai arrivato all'offerta giusta per il Milan.