Il portiere Mike Maignan e il Milan sono davvero molto vicini al rinnovo di contratto. Incontro decisivo dopo la gara con la Roma. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Alcuni piccoli dettagli stanno dividendo il Milan e Mike Maignan dal rinnovo del contratto. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' anche il nodo commissioni farebbe meno paura: nei prossimi giorni, dopo la trasferta di Roma, sarebbe previsto un incontro decisivo con l'agente Jonathan Kebe. Secondo la rosea l'incontro potrebbe concludersi con una fumata bianca. In estate Maignan è stato vicino al Chelsea che non è mai arrivato all'offerta giusta per il Milan.
Rinnovo Maignan con il Milan: manca solo la firma
—
L'idea del DS Tare e di Allegri, si legge, è sempre stata quella di tenere al Milan Maignan. L’entusiasmo per i buoni risultati, le prestazioni eccellenti del portiere e il feeling di Mike non solo con Allegri e il vice Landucci, ma pure con il nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi, ha fatto il resto. Secondo il quotidiano: "A Maignan è tornata una voglia matta di Milan".