Il diciannovenne ha firmato un contratto a lungo termine con il Club. Souza ha dichiarato: "È una sensazione incredibile entrare a far parte di un club così importante come gli Spurs. Sono cresciuto guardando la Premier League, quindi questo è un sogno d'infanzia per me e non vedo l'ora di iniziare. Questo è un grande passo nella mia crescita. La Premier League è molto diversa da quella a cui sono abituato in Brasile e non vedo l'ora di affrontare questa sfida e di far parte della squadra qui."

Il nostro allenatore, Thomas Frank, ha dichiarato: "Sono davvero felice di aggiungere Souza alla nostra squadra. È un terzino giovane e promettente, lungimirante e tecnicamente molto bravo. Non vedo l'ora di lavorare con lui e di contribuire a sviluppare il suo potenziale, perché crediamo di aver acquistato uno dei terzini sinistri più promettenti al mondo, che può darci qualcosa di importante ora ma anche in futuro".

Nato a Maua, San Paolo, il terzino sinistro ha scalato le classifiche del Santos, entrando a far parte del club all'età di nove anni nel 2016.

Souza ha esordito in prima squadra contro il Mirassol nel Campionato Paulista a gennaio dello scorso anno. Ha esordito nella massima serie brasiliana, la Serie A, a maggio e ha già collezionato 24 presenze.

Con 12 presenze a livello Under 17 con la nazionale brasiliana, Souza è stato convocato da Canarinha per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 nel novembre 2023 e ha collezionato cinque presenze con il Brasile, raggiungendo i quarti di finale in Indonesia."