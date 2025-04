Milan, Maignan torna e si gioca il rinnovo. Ma non è l'unico obiettivo

Maignan ha spinto per tornare perché, da un lato, c'è il via libera da parte dello staff medico per rientrare in campo e, dall'altro, è consapevole come la sua presenza, in qualità di capitano dei rossoneri, sia fondamentale per cercare di avere la meglio su un avversario ostico e tosto come la 'Dea' di Gian Piero Gasperini. Maignan, ha sottolineato il 'CorSport', si è posto un triplice obiettivo in questo finale di stagione. Due di campo, uno un po' meno. Sul terreno di gioco, vuole conquistare con il Diavolo l'accesso alle prossime coppe europee e vincere la Coppa Italia.