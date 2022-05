Milan, presente nel contratto di Leao una clausola da 150 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni, all'interno del contratto di Rafael Leao ci sarebbe una super clausola da ben 150 milioni di euro

La stagione del Milan, quindi anche quella di Rafael Leao, si è conclusa con la ciliegina sulla torta. Dopo il ritorno in Champions League, i rossoneri hanno vinto meritatamente lo scudetto, il 19esimo nella storia del club. Il Diavolo ha avuto tanti protagonisti in questa stagione: da Pioli a Giroud, passando per Tomori, Kalulu, Tonali. Tra questi protagonisti, ovviamente, c'è anche Rafael Leao, autore di 11 gol e 10 assist in Serie A.