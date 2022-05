Calciomercato Milan – Maldini pronto a chiudere subito un acquisto

Il Milan ha vinto, con pieno merito, il suo 19° Scudetto e da oggi l'attenzione sarà tutta sul calciomercato estivo. "Sappiamo già come migliorare la squadra" ha detto Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, festeggiando il tricolore. E in effetti i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono già da tempo operativi per rinforzare l'organico a disposizione di Stefano Pioli. L'obiettivo? Continuare a dominare in Serie A e tornare competitivi anche in Champions League.