Milan-Lazio, per Milinkovic Savic sarà la partita numero 250 in Serie A

In occasione del match di domenica tra Milan e Lazio, Milinkovic Savic taglierà il traguardo delle 250 presenze in Serie A

Giunto alla sua settima stagione con la maglia della Lazio, Sergej Milinkovic Savic ha dato modo di dimostrare tutte le sue qualità tecniche nel corso di questi sette anni in Serie A. Domenica pomeriggio il 'Sergente' scenderà sul prato di 'San Siro' per giocare il match tra il Milan e i biancocelesti e sarà una partita speciale per il centrocampista. Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', l'ex Vojvodina disputerà la gara numero 250 nel massimo campionato nazionale italiano. Durante la sua carriera con la Lazio, Milinkovic Savic non ha mai segnato al Milan. La squadra di Stefano Pioli è avvisata. La nostra esclusiva al giornalista che ha intervistato Franck Kessie: le sue impressioni sul rinnovo