Il calciomercato del Milan ormai è entrato nel vivo, con gli acquisti di Gonçalo Ramos e l'approdo sempre più vicino di Mario Gila in rossonero.

Si sa, però, che il mercato non riposa mai, neanche durante la stagione. Il Milan (prima del tracollo finale e del ribaltone dirigenziale) si era già mosso su vari fronti, ma con l'esonero di Tare, Furlani, Moncada ed Allegri, è stata fatta tabula rasa ed ogni nome trattato in precedenza è stato accantonato.

Tra questi ci sarebbe stato anche un calciatore del Real Madrid, pronto a rinforzare la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Milan era in trattative avanzate per Fran Garcia, fresco acquisto del Real Betis di Siviglia per 3,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

" Se al Milan fosse rimasta la vecchia dirigenza (quindi Tare, Furlani e Allegri in panchina) e se il Diavolo fosse andato in Champions League, credo che Fran Garcia sarebbe diventato un giocatore rossonero perché nelle valutazioni del Milan c'erano già stati dei discorsi abbastanza avanzati con Fran Garcia e con i suoi agenti. Gli accordi non erano ancora chiusi, ma la trattativa era concreta e c'erano ottime possibilità di vedere il terzino in maglia rossonera."

Poi il mercato è imprevedibile e nessuno sa cosa sarebbe potuto accadere, ma la vecchia dirigenza (come con Leon Goretzka) sembrava essere già in trattative abbastanza avanzate per acquistare un altro elemento utile per il nuovo Milan.

Chi è Fran Garcia

Francisco José García Torres, detto Fran García, è nato il 14 agosto 1999 a Bolaños de Calatrava. Terzino sinistro puro, è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha debuttato in prima squadra nel dicembre 2018 prima di essere ceduto in prestito al Rayo Vallecano per maturare esperienza.

Dopo stagioni convincenti coi biancorossi, nel giugno 2023 ha fatto ritorno al Real Madrid con un contratto quadriennale e nella sua seconda avventura con le Merengues ha conquistato la Liga 2023-24 e la Champions League nella stessa stagione, ritagliandosi molto spazio.

Nonostante sia un terzino di spinta abile soprattutto in fase offensiva (il che lo avrebbe reso "adattabile" come esterno nel 3-5-2) sa farsi valere anche in quella difensiva, con buona capacità nei cross e nella costruzione dal basso. Un dettaglio curioso, che sula dalle sue abilità sul campo, è una sua particolare parentela: è cugino di Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid.

Pur essendo stato pensato per il Milan di Allegri, Fran Garcia si sarebbe potuto rivelare utile anche nel nuovo Milan targato Amorim: un esterno abile in fase offensiva, ma con caratteristiche tali per cui sa rendersi più che utile anche nel momento in cui serve difendere.