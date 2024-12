Milan, esonero Fonseca: ecco cosa succederà | PM NEWS

Milan-Roma, con ogni probabilità, sarà l'ultima partita di Paulo Fonseca da allenatore rossonero. Il portoghese ha terminato anzi tempo la sua gara per un rosso per proteste dopo un presunto fallo di Pisilli ai danni di Reijnders. Al suo posto dovrebbe arrivare Sergio Conceicao, accostato anche per il post Stefano Pioli. Già nel prepartita sono usciti rumors e voci che si sono fatti sempre più incessanti. Il pareggio a San Siro di certo non ha aiutato la posizione di Paulo Fonseca, anzi.