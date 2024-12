Milan-Roma, rigore su Reijnders? Marelli: “Non dev’essere assegnato”

Al 44' di Milan-Roma, proteste dei rossoneri per un intervento di Pisilli su Reijnders. Nella ripartenza Theo Hernandez ferma Dybala e si prende il giallo. Dai replay, comunque, si evince come sia l'olandese a scivolare successivamente su Pisilli, che era intervenuto sulla linea di passaggio. Tanti tanti dubbi comunque, anche perché il VAR non è intervenuto. Nelle protesta successive rosso per Fonseca e giallo per Morata. Ecco il parere di Luca Marelli nel post partita di DAZN.