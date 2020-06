Milan, ecco quanto peserà a bilancio in estate Andre Silva

MILAN NEWS – Andre Silva è decisamente l’uomo del momento in casa dell’Eintracht Francoforte con ben 6 reti segnate da quando è ripartita la Bundesliga. L’attaccante portoghese sta facendo pressione per essere riscattato dal club tedesco, il quale dovrà cercare un accordo col Milan.

L’ex Porto e Siviglia peserà in estate ancora 13,8 milioni a bilancio dei rossoneri che, dunque, dovranno cederlo ad una cifra superiore per fare plusvalenza. Ad oggi non c’è il rischio di fare minusvalenza, dal momento che Silva sta facendo molto bene ed il suo valore è assolutamente superiore ai 13,8 milioni.

