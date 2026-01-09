PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, per Maignan ostacolo commissioni. Di Marzio: “Sono saltate trattative per questo…”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, per Maignan ostacolo commissioni. Di Marzio: “Sono saltate trattative per questo…”

Milan, Di Marzio: 'Quasi al traguardo per il rinnovo di Maignan...'
Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del rinnovo di Mike Maignan con la maglia del Milan durante 'Calciomercato L'originale'. Ecco le sue parole
Redazione

Durante l'ultima puntata di 'Calciomercato L'originale', in onda su 'Sky Sport' il noto giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle principali trattative che riguardano le squadre di Serie A.

Calciomercato Milan, Di Marzio così su Maignan

—  

Tra queste, ovviamente, anche il Milan, che oggi ha presentato in conferenza il nuovo attaccante in prestito dal West Ham Niclas Fullkrug. Ma, molto probabilmente, il mercato rossonero non si fermerà a quest'unico arrivo. Infatti, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un difensore per completare il reparto difensivo.

LEGGI ANCHE

Oltre alle operazioni di entrata, il Milan è impegnato sul tavolo dei rinnovi, in particolare quello di Mike Maignan. Nella giornata di oggi sono arrivate importanti novità su questo argomento, ma ne ha parlato anche l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta a 'Sky Sport'. Ecco, di seguito le sue parole.

LEGGI ANCHE: Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo

"Quasi al traguardo per il rinnovo di Mike Maignan, manca ancora l'aspetto legato alle commissioni per gli agenti. Ricordiamo che a volte sono saltate delle trattative per questo motivo".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Moretto conferma: “Maignan? Manca l’accordo sulle commissioni...
Calciomercato Milan, si allontana Souza: secondo Romano il Tottenham avrebbe chiuso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA