Milan, Di Marzio: 'Quasi al traguardo per il rinnovo di Maignan...'

Milan, Fullkrug si presenta in conferenza. Novità importanti per il rinnovo di Maignan e Nkunku in gruppo
Oltre alle operazioni di entrata, il Milan è impegnato sul tavolo dei rinnovi, in particolare quello di Mike Maignan. Nella giornata di oggi sono arrivate importanti novità su questo argomento, ma ne ha parlato anche l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta a 'Sky Sport'. Ecco, di seguito le sue parole.
"Quasi al traguardo per il rinnovo di Mike Maignan, manca ancora l'aspetto legato alle commissioni per gli agenti. Ricordiamo che a volte sono saltate delle trattative per questo motivo".
