Milan, Criscitiello: “De Zerbi accentra. Paratici per rifondare”

"Oggi il Milan deve guardare avanti perché a marzo si iniziano a fare le strategie del futuro: DS e allenatore ". Così Michele Criscitiello , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha detto la sua sul futuro dei rossoneri. Ecco il suo pensiero sul suo canale 'YouTube': " Il Milan ha sbagliato con Ibrahimovic , non è un direttore sportivo. Poi chi comanda Furlani o Cardinale ? Ibrahimovic non va bene, ha scelto Jovan Kirovski per il Milan Futuro che non ha esperienza, così come Bonera . Infatti è un progetto morto".

Milan, Criscitiello: "De Zerbi e Paratici la coppia perfetta". Ecco perché

Criscitiello dà due nomi per ripartire. Ecco quali e perché: "Oggi devi prendere un DS e un allenatore perché hai sbagliato tutto in estate. Il Milan è nato peggio e continuato peggio. Il direttore sportivo: il Milan potrebbe prendere Paratici che capisce di calcio, di Premier League. È un'opportunità. Paratici è l'uomo giusto per rifondare. Roberto De Zerbi è l'allenatore con il DNA rossonero. Ci vuole un milanista che conosce le regole di Milanello e che sia un grande allenatore. De Zerbi lo è. Il problema è portarlo via da Marsiglia. De Zerbi è quello che serve, uno che accentra tutto. Per questo sarebbe perfetto in coppia con Paratici. Per De Zerbi dovresti muoverti già ora, anche se non è facile".