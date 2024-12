Negli ultimi giorni circola una voce piuttosto diffusa secondo cui Gerry Cardinale , proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners , sarebbe a caccia di un nuovo dirigente e questo risponderebbe al nome di Fabio Paratici . Questa indiscrezione è arrivata prima da 'la Repubblica' e poi da 'La Stampa'. Ma cosa c'è di vero? A parlarne sono i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, il club rossonero sarebbe effettivamente alla ricerca di un nuovo innesto societario. In primo luogo per sopperire all'addio di Antonio D'Ottavio e poi per tutelarsi in caso di mancato accordo con Geoffrey Moncada , il cui contratto scade il 30 giugno 2025 .

Milan, Cardinale vuole Paratici? Ecco cosa c'è di vero. E Moncada ...

A questo proposito Fabio Paratici sarebbe effettivamente uno dei nomi nella lista del Milan. Non si parla ancora di contatti, ma l'idea ci sarebbe e sarebbe anche viva. Ricordiamo come l'ex Juventus sia attualmente ai box dopo l'inibizione di 30 mesi comminata dalla giustizia sportiva. Questa sua squalifica terminerà il prossimo 30 giugno (esattamente la data in cui scade il contratto di Geoffrey Moncada con il club rossonero) e da quel momento potrebbe tornare in pista in qualsiasi momento. Come detto non ci sarebbe alcuna trattativa, ma la tentazione sarebbe forte.