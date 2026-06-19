Milan, colpo in prospettiva: accordo per il giovane talento Hadzhiev. Chi è e il ruolo

Il calciomercato rossonero punta sulla programmazione e sullo scouting internazionale per individuare giovani talenti, alla ricerca di giocatori che hanno grande prospettiva per il futuro del club. Questa resta una strategia chiave della dirigenza rossonera. Il Milan punta a un talento importantissimo: ecco i dettagli svelati dal giornalista Nicolò Schira (dal suo account X).

L'accordo con il talento bulgaro Tomi Hadzhiev: i dettagli di Schira

"Il giovane talento bulgaro Tomi Hadzhiev (nato nel 2010) ha raggiunto un accordo sui termini personali con il Milan per un contratto fino al 2029. È pronto a lasciare l'Akademik Plovdiv per unirsi ai rossoneri quando compirà 16 anni (a settembre). È considerato uno dei talenti europei under 16 più importanti ed è un punto fermo della Selezione Under 16 della Bulgaria".

Tomi Hadzhiev è un giovane difensore centrale nato il 08/09/2010 ed è considerato un grande talento in prospettiva. Alto 1,85 metri, ha come piede forte il destro. Il Milan è sempre alla ricerca di giovani talenti per rinforzare il settore giovanile: Hadzhiev è un difensore moderno che ha già pulizia tecnica unita a una struttura fisica importante.

Le caratteristiche tecniche e il progetto rossonero per la Primavera

Per la sua età è già dominante sul gioco aereo. Ovviamente ha tantissimi margini di miglioramento visto che è un ragazzo giovanissimo. Sulla carta potrebbe essere un colpo importante per il Milan Primavera di

Il Milan ha già in rosa dei profili molto interessanti in difesa:

Vladimirov ,

, Cissè per fare due esempi importanti.

La ricerca dei talenti per il Milan resta fondamentale per la crescita del club in prospettiva futura: con il progetto Milan Futuro il Diavolo vuole valorizzare al massimo i suoi giocatori, con l'obiettivo di crescere nel modo più corretto possibile e un giorno fare il grande salto in prima squadra.