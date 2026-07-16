La Juve Stabia segue da vicino il giovane esterno del Milan Futuro: ecco chi è Emanuele Borsani, classe 2008, tre reti segnate nell'ultima stagione
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Dopo essersi mosso attivamente sul mercato in entrata, Il Milan potrebbe iniziare a fare i conti con le possibili uscite. L'interesse per i calciatori rossoneri inizia a farsi vivo, con diverse squadre che osservano attentamente le situazioni in bilico in Casa Milan. Leao ha la valigia in mano, in attesa di offerte, così come Fofana, Gimenez e Tomori. Molti rossoneri cercheranno nelle prossime settimane una nuova sistemazione, anche se per il momento nessun'offerta ufficiale è giunta negli uffici di via Aldo Rossi. Ad essere osservati però non sono solo gli esuberi della prima squadra, ma anche un giovane talentino rossonero.
Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, gli occhi di una squadra di serie B si sarebbero posati su un prodotto del settore giovanile del Diavolo: la Juve Stabia vorrete portare a Castellammare Emanuele Borsani, esterno offensivo del Milan Futuro.
Chi è Emanuele Borsani?Borsani è uno dei talenti più attenzionati nel mondo Milan. Classe 2008, 18 da pochi mesi, ha avuto quest'anno la possibilità di misurarsi con il calcio dei grandi: 18 presenze, 3 reti e un assist per lui con il Milan Futuro in Serie D, che si aggiungono alle 16 presenze registrate con la Primavera rossonera.
Borsani gioca prevalentemente come ala sinistra a piede invertito, essendo destro, ma ha riaperto più volte diversi ruoli su quella stessa fascia. Il suo talento ha impressionato gli scout della Juve Stabia che vorrebbero quindi prelevarlo dal Milan: non è ancora chiara la posizione dei rossoneri né la formula con la quale i campani cercherebbero di portarlo in gialloblu, ma l'interesse appare concreto.
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