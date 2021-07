Milan, Biasin: “Tanti i sei milioni di euro per Kessié? Forse, ma li vale tutti”

Franck Kessié potrebbe presto rinnovare il suo contratto con il Milan. Secondo Fabrizio Biasin, l'ivoriano vale i sei milioni di euro chiesti

Fabrizio Biasin, attraverso un editoriale per 'TuttoMercatoWeb.com', ha parlato del rinnovo di Franck Kessié con il Milan. Ecco il pensiero del giornalista sul futuro dell'ivoriano. "Il Milan non si ferma più: dopo Giroud e Ballo ha annunciato anche Diaz. Torna a Milano e vestirà la maglia numero 10. Questo significa che non arriverà nessuno al posto di Cahlanoglu? Giammai, i rossoneri sperano in un colpo per completare quella zona di campo, ma non hanno ancora le idee chiare sul prescelto. Ce le hanno invece per Kessié: alla fine il Diavolo accontenterà il giocatore (6 milioni di ingaggio). Tanti? Forse, ma li vale tutti". Le Top News di oggi sul calciomercato: Pobega scala posizioni, Pjanic idea low cost?