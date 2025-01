Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero essere molto indaffarati in questa seconda parte di gennaio. Il Diavolo, infatti, potrebbe cedere Emerson Royal e Pavlovic e mettere a segno quattro colpi: Walker , un centrale di difesa, un centrocampista e un attaccante. Per fare questo, il Milan dovrà anche vendere per liberare spazio in rosa e nelle lista Serie A e Champions. Sarebbero tanti i giocatori che potrebbero finire sulla lista dei partenti. Ecco le ultime novità.

Ballo-Touré lascia il Milan con buonuscita. Okafor, Chukwueze e Origi: cosa succederà?

Nella giornata di ieri c'è stata la risoluzione consensuale con Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese, in rossonero dal 2021 e lo scorso anno in prestito al Fulham, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', lascia Milano dietro il pagamento di una piccola buonuscita. Tutto fermo, secondo la rosea, sul fronte Origi: è ancora sotto contratto fino al 2026. Per Okafor ci sarebbero ancora il West Ham e il Bournemouth, mentre Chukwueze piacerebbe al Betis Siviglia. Vedremo quali saranno le mosse in uscita del Milan in questo calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pavlovic rifiuta il Fenerbahce! Le ultime novità>>>