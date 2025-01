Il Milan ha rescisso il proprio contratto con Fodé Ballo-Touré: decisione un po' a sorpresa per il club rossonero in questo calciomercato

Decisione a sorpresa da parte del Milan, che ha deciso di rescindere il contratto con Fodè Ballo-Touré. Il terzino senegalese, infatti, negli ultimi tempi era tornato ad allenarsi con il Milan Futuro di Daniele Bonera ed aveva anche giocato un match facendosi per altro espellere. Dopo qualche settimana ha raccolto un altro paio di presenze, tornando successivamente nell'oblio. Essendo già fuori dalle gerarchie della prima squadra non è mai stato contemplato nelle scelte, anche a causa del suo comportamento in estate, quando ha rifiutato una serie di proposte dall'estero pur di rimanere.