Milan, Ballo-Touré: “Io come Theo? Ognuno ha il suo stile di gioco” | News

Ecco cosa ha risposto Fodé Ballo-Touré durante la conferenza stampa di presentazione alla domanda sul paragone con Theo Hernandez

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, Fodé Ballo-Touré ha parlato in merito al paragone con il suo compagno di fascia Theo Hernandez. Ecco cosa ha detto il terzino franco-senegalese. "Credo che ognuno abbia il proprio stile personale di gioco. Sicuramente ciò che mi accomuna a lui è l'essere veloce. Sicuramente devo lavorare su molti aspetti, come una migliore finalizzazione, ma poi ognuno si deve distinguere. Se spero di fare qualche gol in più come Theo? Sicuramente è una delle cose in cui voglio migliorare. Affinandomi al meglio".