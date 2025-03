Mezzo Milan si gioca il futuro in due mesi: ecco i giocatori in bilico

Complicata la situazione di F ikayo Tomori , che non vede il campo da sei partite di fila tra campionato e Champions. Per guadagnarsi una conferma, dovrebbe avere la possibilità di giocare. Più probabile una cessione nel prossimo calciomercato estivo: amplierà il budget a disposizione del nuovo direttore sportivo, giacché, per il quotidiano sportivo nazionale, il valore del suo cartellino non si è (ancora) svalutato.

Tomori verso l'addio. Occhio a Loftus-Cheek, Musah e Chukwueze

A centrocampo, i due possibili partenti sono Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Il primo dovrà in primis dare garanzie dal punto di vista della tenuta fisica; il secondo, seppur tanto criticato, ha richieste dal mercato francese. In attacco, infine, il grande interrogativo è Samuel Chukwueze. Non ha mai realmente convinto, nonostante 8 gol e 4 assist in sole 26 presenze da titolare (su 62 complessive). Ad oggi è in partenza, ma un finale di stagione scoppiettante potrebbe far cambiare idea a tutti.