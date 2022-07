Mercato – La Roma offre un quadriennale da 6 milioni a stagione a Dybala

Paulo Dybala è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. Dopo aver salutato la Juventus , la 'Joya' non ha ancora trovato una squadra. Nonostante l'Inter abbia avuto un incontro con il procuratore del giocatore, Jorge Antun , nelle scorse settimane, la trattativa tra i nerazzurri e l'ex bianconero non è mai decollata.

Non mancano le squadre interessate all'argentino. Tra queste c'è anche la Roma di José Mourinho, alla ricerca di un calciatore forte tecnicamente e dotato di grande fantasia che possa essere un'ottima spalla per Tammy Abraham. Secondo quanto riferisce 'TycSports', i giallorossi avrebbero offerto a Dybala un contratto quadriennale da 6 milioni di euro all'anno. Finora è l'unica proposta formale sul tavolo, considerato che l'Inter non ha più intavolato il discorso con il classe 1993. Milan, le top news di oggi: frenata De Ketelaere, novità cessioni.