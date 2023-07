MERCATO MILAN E TOP NEWS – Firma Reijnders, Musah vicino

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. La firma per il nuovo acquisto di Tijjani Reijnders e i passi in avanti nella trattativa per Yunus Musah sono solo alcune delle notizie. Ma anche le offerte per Romero e tanto altro. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.