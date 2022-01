MERCATO MILAN E TOP NEWS – Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie

Ultime ore accese per il mercato in uscita per il Milan. Samu Castillejo, infatti, ha deciso di rifiutare la destinazione Sampdoria. Franck Kessie, atteso oggi a Milanello, arriverà soltanto nelle prossime ore causa ritardo. Si pensa già ai movimenti in attacco per giugno, con due nomi in pole su tutti. Il progetto di Elliott è chiaro, ma c'è un però. Nelle prossime schede le Top News di oggi sull Milan!