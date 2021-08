Mercato Milan – Telefoot: “Distanza tra i rossoneri e il Brest per Faivre”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta tra Milan e Brest per Romain Faivre

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo trequartista. Il solo ritorno di Brahim Diaz non basta a completare il reparto offensivo del Diavolo, ecco perché i rossoneri sono fortemente interessati a Romain Faivre del Brest. Nonostante la volontà del calciatore di trasferirsi nel club di via Aldo Rossi, dalla Francia non arrivano buone notizie. Secondo 'Telefoot', infatti, ci sarebbe ancora troppa distanza tra la richiesta del Brest e l'offerta del Milan. La trattativa sicuramente non è delle più semplici, ma gli ultimi giorni di mercato possono regalare delle sorprese. Faivre, Corona e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.