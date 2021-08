Mercato Milan – Schira: “Accordo trovato con Traorè, si tratta con il Parma”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe trovato un accordo con il giovane Traorè: adesso si tratta con il Parma

Il Milan pensa al presente, ma anche al futuro. Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, i rossoneri avrebbero trovato un accordo con il giovane calciatore del Parma Chaka Traorè. Si tratta di un classe 2004 che può ricoprire il ruolo di esterno sinistro d'attacco, ma che può agire anche sul lato opposto e sulla trequarti. L'ivoriano compierà 18 anni il prossimo 23 dicembre, dunque se dovesse andare in porto la trattativa tra i due club firmerà un contratto di tre anni. Traorè ha già fatto l'esordio tra i grandi nonostante la giovanissima età. Ha debuttato lo scorso 21 gennaio, in Coppa Italia, contro la Lazio, mentre in Serie A lo scorso 10 aprile proprio contro il Milan. Secondo 'TuttoMercatoWeb.com', ai ducali dovrebbe andare un indennizzo pari ad un milione di euro.