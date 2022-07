Mercato Milan – Raimondi: “De Ketelaere, passano le ore ma c’è fiducia”

Intervenuto durante il TG di 'Sportmediaset', Claudio Raimondi ha parlato della trattativa in corso tra Milan e Club Brugge per De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan non rilancerà l’offerta fatta al Bruges per De Ketelaere. O vanno bene i 30 + 5 oppure al massimo i rossoneri possono offrire 32 con bonus più bassi. Per ora però non sono sufficienti dato che il Leeds qualche settimana fa aveva offerto 37 milioni. Vedremo chi vincerà questa partita. Passano le ore ma la fiducia c’è. L’idea è quella di portate il giocare entro metà settimana a Milano per fargli fare le visite mediche. Così facendo De Ketelaere potrebbe aggregarsi subito alla squadra che sabato partirà per l’Ungheria dove svolgerà la seconda parte della preparazione".