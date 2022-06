Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Newcastle ottimista per Botman” | News

Sven Botman conteso da Milan e Newcastle. Nonostante il difensore olandese abbia dichiarato quale sia la sua volontà, il club rossonero non ha ancora chiuso l'affare con il Lille. Proprio per questo motivo i 'Magpies' potrebbero sorpassare il Diavolo nella corsa per il classe 2000. Dall'Inghilterra arrivano notizie poco confortanti, in questo senso, per il Milan. Secondo il 'Newcastle Chronicle', il Newcastle è ottimista di chiudere presto Botman. Milan, salta Botman? Tre concrete alternative sul mercato >>>