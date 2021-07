Mercato Milan – L’entourage di Coutinho conferma l’interesse del Diavolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è interessato a Coutinho: la conferma arriva anche dall'entourage del brasiliano

La dirigenza del Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista da offrire a Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri. Con un Calhanoglu trasferitosi ai rivali cittadini dell'Inter, e una Champions League da affrontare come si deve, Maldini vuole piazzare un colpo 'da novanta' per garantire qualità, gol e assist sulla trequarti milanista. Tra i tanti nomi accostati al Milan nelle ultime settimane c'è anche quello di Coutinho, attualmente in forza al Barcellona. Stando a quanto riportato da ESPN, l'entourage dell'ex Liverpool avrebbe confermato l'interesse dei rossoneri proprio per il fantasista brasiliano. Che sia, questa volta, il turno dell'ex Inter a passare dall'altra sponda del Naviglio? Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.