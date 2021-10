Mercato Milan – Juric avrebbe convinto Belotti di restare fino a fine stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'allenatore del Torino Ivan Juric avrebbe convinto Andrea Belotti a restare fino a fine stagione

Un contratto in scadenza nel giugno del 2022 e un matrimonio che difficilmente continuerà quello tra Andrea Belotti e il Torino. Il 'gallo', arrivato alla settima stagione con la maglia granata, ha già riferito alla società la sua volontà di non proseguire l'avventura con il club di Urbano Cairo. La sua condizione contrattuale preoccupa, e non poco, Ivan Juric. L'allenatore croato, infatti, non vorrebbe privarsi del classe 1993 già nel mercato di gennaio e pare che i due abbiano fatto un patto.