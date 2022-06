Mercato Milan – Junior Messias, il brasiliano verrà riscattato per rimanere

Nei giorni scorsi avevamo riportato come il calciatore in questione fosse piaciuto alla dirigenza quest'anno. D'altronde si è trattata della sua prima stagione in un top club. Il classe 1991 è stato bravo a ritagliarsi un ruolo importante all'interno della squadra di Stefano Pioli come testimoniano le sue 32 presenze con la maglia del Milan. Inoltre ha anche segnato sei gol - di cui uno in Champions League che è valso i tre punti al Diavolo contro l'Atletico Madrid - e fornito tre assist ai suoi compagni di squadra.