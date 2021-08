Mercato Milan – Il presidente del Nantes: “Kolo Muani ha tante offerte”

Kolo Muani, attaccante del Nantes, è seguito anche dal Milan. Il presidente del club, Waldemar Kita, ha parlato del futuro del calciatore

Randal Kolo Muani, attaccante del Nantes, è seguito anche dal Milan in questa sessione di calciomercato. Il presidente del club, Waldemar Kita, ha parlato del futuro del calciatore, sottolineando come non ci siano soltanto i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni a 'Prime Video': "Ha delle proposte da diversi club all'estero e anche in Francia. Ha voglia di restare e terminare il suo contratto, è quello che voglio. Voglio anche che rinnovi. Tutto dipenderà da lui, ma c'è un entourage attorno".