Mercato Milan – Da Ibrahimovic a Tanganga: sarà una settimana calda

Il Milan si prepara ad affrontare una settimana intensa: dal rinnovo di Ibrahimovic a Tanganga, ecco tutte le mosse dei rossoneri

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla dei movimenti di mercato in entrata del Milan. Quella che sta per iniziare sarà una settimana intensa per il club di via Aldo Rossi, in quanto Zlatan Ibrahimovic potrebbe rinnovare di un altro anno con i rossoneri. Lo svedese in questo momento è alle prese con il lavoro di riabilitazione post operazione al ginocchio, dunque tornerebbe a pieno regime all'inizio del 2023. Ibra a parte, il Milan si prepara per tentare l'affondo per De Ketelaere.

Milan, situazione Sanches

Non ci sono solamente Ibrahimovic e De Ketelaere tra i pensieri della dirigenza del Milan, anzi. I rossoneri dovranno per forza di cose trovare due rinforzi che possano sostituire validamente Alessio Romagnoli e Franck Kessié, passati rispettivamente alla Lazio e al Barcellona. Per quanto riguarda il centrocampo, il discorso Renato Sanches continua a rimanere aperto nonostante la trattativa si sia complicata una volta che il PSG si sia inserito nella corsa per il portoghese. Il Milan ha l'accordo con il Lille per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, mentre non c'è un accordo con giocatore e procuratore per l'ingaggio. Il PSG, di fatto, non ha presentato un'offerta al club proprietario del cartellino del portoghese, mentre non ci sarebbero tanti problemi a soddisfare le richieste del suo agente Mendes.

Difesa, Tanganga alla Tomori

Un nome che è tornato in auge dalle parti di via Aldo Rossi è quello di Jephet Tanganga, difensore francese del Tottenham. Ai rossoneri piace questo calciatore da tempi non sospetti, in quanto già nel mercato di gennaio il Milan tentò di acquistarlo per sostituire l'infortunato Simon Kjaer. L'intenzione della dirigenza milanista sarebbe quella di acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto, un po' come era accaduto con Tomori nel 2021. Ovviamente c'è anche da fare i conti con le concorrenti: Tanganga piace anche alle due squadre inglesi Everton e Brentford, così come piace al Valencia di Gattuso. Il presidente Scaroni, nei giorni scorsi, ha dichiarato di essere 'sicuro che arriveranno delle cose importanti nei prossimi giorni'. Quella che sta per iniziare sarà una settimana intensa in via Aldo Rossi. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?