Mercato Milan – Di Marzio: “Oggi contatti con il procuratore di Tanganga”

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Milan e il Tottenham per Jephet Tanganga. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nelle prossime ore è previsto un incontro tra il club di via Aldo Rossi e il procuratore del difensore francese. Dopo i contatti nei giorni scorsi tra le due società, oggi l'agente del 23enne degli 'Spurs' volerà a Milano una volta conclusa la trattativa per Mortiz Jenz (difensore del Lorient) al Celtic.