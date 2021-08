Mercato Milan – Di Marzio: “A breve incontro con il Crotone per Messias”

Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, tra pochi minuti ci sarà un incontro tra Milan e Crotone per Junior Messias

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato di un imminente incontro tra Milan e Crotone per Junior Messias. Queste le sue parole. "Dopo non aver chiuso per Romain Faivre con il Brest, il Milan ha ricontattato il Crotone per Junior Messias. Le due parti dovrebbero incontrarsi tra una mezz'oretta e il calciatore dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto". Tramontata ufficialmente la pista che porta a Romain Faivre: le ultime.