Mercato Milan – De Ketelaere, aumenta l’offerta del Diavolo. Su Ziyech…

Non è bastato per strappare il sì del club, ma secondo il quotidiano romano il Milan è pronto ad aumentare la base fissa a 30 milioni di euro. A questa cifra potrebbero essere aggiunti dei bonus e anche un'eventuale cifra sulla futura rivendita, il che farebbe vacillare il Bruges. Intanto il giocatore ha già un accordo con il Milan per cinque stagioni a due milioni di euro all’anno, con il club di via Aldo Rossi che vorrebbe fargli fare le visite mediche entro la metà della prossima settimana.

Oltre a De Ketelaere, il Milan non molla altre piste. Nelle ultime ore, secondo il 'CorSport', pare ci sia stato un aggiornamento con gli intermediari di Hakim Ziyech. La trattativa con il Chelsea per il marocchino era stata messa in stand-by per dare priorità a De Ketelaere. Perché la trattativa con i blues vada in porto, i rossoneri sperano che il marocchino abbassi un po' le richieste sull'ingaggio che, in questo momento, si aggira intorno ai 6 milioni di euro oppure che lo stesso Chelsea contribuisca nell'operazione. Non c'è ancora intesa sulla formula: il Milan vorrebbe acquistarlo in prestito, mentre il club inglese vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto. L'agenzia internazionale Roc Nation, la stessa che ha aiutato Lukaku a lasciare Londra per tornare all'Inter, potrebbe essere determinante per il passaggio di Ziyech al Milan. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?