Mercato Milan – No ad ulteriori rilanci per De Ketelaere: prendere o lasciare

Ultimatum da parte del Milan per il Club Brugge per la trattativa di Charles De Ketelaere: i rossoneri non faranno ulteriori rilanci

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sulla trattativa in corso tra il Milan e il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Secondo la 'rosea', il calciatore ormai avrebbe deciso di trasferirsi altrove, e per altrove si intende nella Milano rossonera. I cori lanciati dal classe 2001 e la partita di Supercoppa vista per intero dalla panchina sembrerebbero essere dei chiari segnali di come la sua avventura in nerazzurro sia terminata.

Che sia l'obiettivo principale del Milan ormai è chiaro a tutti. I rossoneri hanno deciso infatti di spendere gran parte del budget messo a disposizione per il mercato su un calciatore giovane, forte e futuribile. In questo senso, De Ketelaere rispecchia appieno i parametri societari. Dopo aver presentato due offerte, entrambe rifiutate, il Diavolo adesso ha pronto a presentare l'ultima. Non sarà pari o superiore a quella del Leeds che nelle scorse settimane aveva offerto 37 milioni di euro al Club Brugge per il classe 2001. De Ketelaere ha rifiutato qualsiasi destinazione (su di lui c'era anche l'Everton) perché sogna di giocare con il Milan a 'San Siro', ma i rossoneri non vorranno fare ulteriori rilanci.

Milan, non solo De Ketelaere

Oltre a De Ketelaere, le prossime ore saranno importanti anche per quanto riguarda il capitolo difesa. Il Milan, infatti, è interessato a Jephet Tanganga, difensore francese di 23 anni del Tottenham. I rossoneri potrebbero incontrare i dirigenti degli 'Spurs' in quanto si trovano a Milano: l'idea del Diavolo è di acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.