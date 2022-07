Mercato Milan – Il Club Brugge vuole più soldi per De Ketelaere | PM

Si complica la trattativa tra il Milan e il Club Brugge per De Ketelaere: i belgi vorrebbero incassare di più dalla cessione del giocatore

Enrico Ianuario

Si complica la pista che porterebbe Charles De Ketelaere al Milan. Il calciatore del Club Brugge è il profilo individuato dalla dirigenza di via Aldo Rossi per rinforzare la trequarti rossonera. Un profilo in linea con i parametri societari, considerando che si tratta di un giocatore molto giovane (classe 2001), con esperienza internazionale e vendibile in futuro ad un prezzo ancor più elevato.

Il club belga, nei giorni scorsi, ha ricevuto un'offerta del Leeds, altro club interessato a De Ketelaere. Sono stati ben 30 i milioni più bonus (che dovrebbero ammontare a circa 7) offerti dagli inglesi per acquistare il giocatore. Il Brugge non avrebbe rifiutato la proposta, ma il calciatore preferirebbe trasferirsi al Milan anziché in Inghilterra.

L'offerta dei rossoneri è inferiore rispetto a quella del Leeds. Il Milan, infatti, avrebbe proposto al Club Brugge circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, questa offerta non soddisfa il club proprietario del cartellino di De Ketelaere. Il Club Brugge infatti vorrebbe incassare qualcosa di più e, al momento, è nelle condizioni di poter rifiutare l'offerta del Diavolo. In ogni caso la trattativa non è assolutamente sfumata, dunque attenzione a possibili novità nelle prossime ore. Milan, le top news di oggi: frenata De Ketelaere, novità cessioni.