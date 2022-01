Mercato Milan – Bryan Gil al Valencia: il retroscena su Castillejo | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe un retroscena riguardo il mancato trasferimento di Samu Castillejo al Valencia

Samu Castillejo, salvo clamorose sorprese dell'ultimo momento, resterà al Milan. L'esterno spagnolo sembrava destinato al Valencia, ma alla fine il club spagnolo ha chiuso per il prestito di Bryan Gil dal Tottenham. E' questo quanto riferito da Nicolò Schira, secondo il quale il numero 7 rossonero avrebbe deciso di respingere l'offerta di Valencia, mentre c'era già l'accordo con il Milan per la cessione. Milan, bivio Ibrahimovic e movimenti in attacco sul mercato.