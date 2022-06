Mercato Milan – Bremer, il Torino preferirebbe cederlo al Diavolo: il motivo

Il Milan è ancora al lavoro per rinforzare la difesa. Sven Botman e Gleison Bremer sono i nomi più accreditati per vestire la maglia rossonera, con l'olandese che dovrebbe essere il candidato principale per il trasferimento a Milanello. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto con il Lille a causa dell'elevata offerta avanzata dal Newcastle, allora il piano B sarebbe proprio il difensore brasiliano del Torino.